21.04.2023
18:39
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В отпуск домой приехала группа мобилизованных якутян
Сегодня в Якутск в отпуск прибыла группа якутян, призванных в рамках частичной мобилизации.
В аэропорту бойцов встретили родные и близкие, руководитель администрации главы и правительства Якутии Георгий Михайлов, министр транспорта и дорожного хозяйства республики Владимир Сивцев и руководитель регионального исполнительного комитета Партии «Единая Россия» Руслан Платонов.
От имени главы республики Айсена Николаева бойцам в знак уважения и благодарности за воинскую службу переданы якутские ножи, сообщает тгк t.me/sakhagove
Источник: тгк t.me/sakhagove
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