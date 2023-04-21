В отпуск домой приехала группа мобилизованных якутян

Сегодня в Якутск в отпуск прибыла группа якутян, призванных в рамках частичной мобилизации. В аэропорту бойцов встретили родные и близкие, руководитель администрации главы и правительства Якутии Георгий Михайлов, министр транспорта и дорожного хозяйства республики Владимир Сивцев и руководитель регионального исполнительного комитета Партии «Единая Россия» Руслан Платонов. От имени главы республики Айсена Николаева бойцам в знак уважения и благодарности за воинскую службу переданы якутские ножи, сообщает тгк t.me/sakhagove

Источник: тгк t.me/sakhagove

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