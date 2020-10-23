23.10.2020
17:00
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Спорт

В ноябре состоится чемпионат «Кибер Якутск»

Со 2 по 30 ноября в Якутске пройдет зимний городской чемпионат «Кибер Якутск».

Организаторы чемпионата: Федерация Компьютерного Спорта РС(Я),
Управление образования Окружной администрации ГО «город Якутск»,
«Детский (подростковый) Центр» ГО «город Якутск».
В рамках чемпионата будут проведены турниры среди участников по следующим дисциплинам:


– «Dota2»;
– «Counter Strike»;
– «Global Offensive»;
– «FIFA 21».

⠀    Участники соревнований школьники двух возрастных категорий: 10-14 лет и 14-18 лет.

    Заявки на участие (регистрация) принимаются на платформе Discord https://discord.gg/N72DwYH Переход на регистрацию по QR-коду.

   Дополнительная информация будет опубликована по ссылке: http://instagram.com/cyberyakutia

  Место проведения Чемпионата — https://discord.gg/N72DwYH канал #ШКОЛЬНАЯЛИГА

  Участие в Чемпионате бесплатное.

   Заяви о себе и стань участником масштабного зимнего события – школьная лига «Кибер Якутск» ждёт тебя!


Источник: пресс-служба Детского (подросткового) Центра
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