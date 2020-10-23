В ноябре состоится чемпионат «Кибер Якутск»

Со 2 по 30 ноября в Якутске пройдет зимний городской чемпионат «Кибер Якутск».

Организаторы чемпионата: Федерация Компьютерного Спорта РС(Я),

Управление образования Окружной администрации ГО «город Якутск»,

«Детский (подростковый) Центр» ГО «город Якутск».

В рамках чемпионата будут проведены турниры среди участников по следующим дисциплинам:



– «Dota2»;

– «Counter Strike»;

– «Global Offensive»;

– «FIFA 21».



⠀ Участники соревнований школьники двух возрастных категорий: 10-14 лет и 14-18 лет.

Заявки на участие (регистрация) принимаются на платформе Discord https://discord.gg/N72DwYH Переход на регистрацию по QR-коду.

Дополнительная информация будет опубликована по ссылке: http://instagram.com/cyberyakutia

Место проведения Чемпионата — https://discord.gg/N72DwYH канал #ШКОЛЬНАЯЛИГА

Участие в Чемпионате бесплатное.

Заяви о себе и стань участником масштабного зимнего события – школьная лига «Кибер Якутск» ждёт тебя!



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