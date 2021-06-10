В Казани состоялась церемония открытия Дней Якутии в Татарстане

В Казани прошла торжественная церемония открытия Дней Якутии в Татарстане. Театрализованное представление состоялось на площади Татарского государственного академического театра имени Галиаскара Камала.

По традиции мероприятие началось с обряда благословления Алгыс – поклонения священному озеру Кабан, на берегу которого находится площадь Камала. За ним последовало театрализованное представление, сопровождавшееся мэппинг-шоу.

В представлении приняли участие артисты Саха академического театра имени Платона Ойунского и государственного академического театра имени Галиаскара Камала.

Театрализованное действо сопровождалось световым шоу, которое отображалось на установленной на площади белой Урасе. Оно было посвящено Эллэю и раскрывало одну из версий происхождения прародителя якутского народа. Согласно легенде, отец Эллэя Боотура Татар Тайма, спасаясь от войны монгольских племён, вместе с несколькими людьми и своими богатствами переселился на север, в край Ураанхай.

От имени главы Республики Саха (Якутия) зрителей, татарстанцев приветствовал Андрей Федотов, постоянный представитель Республики Саха (Якутия) при президенте Российской Федерации — первый заместитель председателя правительства Республики Саха (Якутия).

«В Якутии и Татарстане сегодня формируются идеи, которые укрепляют евразийское пространство в целом. Объедение их усилий крайне важно. Мы внимательно изучаем практики, которые позволили Татарстану сделать рывок в развитии, нам есть чему поучиться и есть что показать самим. Мы становимся свидетелями активизации отношений двух регионов в разных отраслях экономики, и это будет приносить пользу всем якутянам. Огромное спасибо нашим татарстанским коллегам за теплый прием и очень плодотворную работу», — сказал постпред.

Церемония открытия Дней Якутии в Татарстане завершилась круговым танцем осуохай, к которому могли присоединиться все желающие.

Напомним, что Дни Якутии в Татарстане проходят с 7 по 11 июня. В эти дни в Казани организовываются культурные выставки, выставка инновационных проектов «Sakha Innovation», ярмарка местной продукции «Сделано в Якутии», выставка ювелирных изделий, показы фильмов, спектаклей, круглые столы и деловые встречи. Важным событием стало заключение соглашения между правительствами двух регионов — документ подписали глава Якутии Айсен Николаев и президент Татарстана Рустам Минниханов, он расширяет и детализирует дальнейшее развитие разносторонних отношений двух регионов.