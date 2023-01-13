13.01.2023
17:11
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Праздники

В ГУП ЖКХ Якутии поздравили журналистов с Днем российской печати

Сегодня, в День российской печати, в ГУП «ЖКХ РС (Я)» состоялась встреча с представителями республиканских средств массовой информации.

Участников мероприятия приветствовал первый заместитель генерального директора по производству — главный инженер предприятия Александр Корякин, со словами напутствия выступили заместитель генерального директора Валентина Винокурова и председатель объединенного профсоюза Михаил Никулин.

Работники ЖКХ поблагодарили журналистов за объективное и профессиональное освещение деятельности предприятия и его работников.

«Благодарим за всесторонне освещение тем отрасли ЖКХ республики, событий нашего предприятия и будней людей труда. Ваш профессионализм и личное участие помогают в реализации важных мероприятий, направленных на развитие сферы и предприятия. Желаю вам здоровья, постоянного вдохновения, благодарной аудитории, достойного вознаграждения и легкого пера!», — отметил Александр Корякин.

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба ГУП «ЖКХ РС (Я)»

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