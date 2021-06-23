В домах Бердигестяха один за другим зажигаются газовые конфорки

Мы ранее писали о торжественном запуске природного газа в селе Бердигестях Горного улуса с участием Главы Якутии Айсена Николаева. Тогда в марте было газифицировано около 10 домохозяйств, сейчас газ запущен в 16 домах, у 416 дворов выведены «стояки», подключенные к газовым сетям. Как сообщил начальник Эксплуатационного газового участка Горного улуса Юрий Алексеев, 300 семей получили технические условия и ждут подачи газа.

«Мы очень рады приходу голубого топлива в наше село, ждали этого события с 2007 года, когда газ пришел в Бясь-Кюель. До подключения наших домов в центральное отопление мы топились дровами. Преимущество перехода на газовое топливо очевидно, в летние месяцы за газ платить не надо, и, главное, сами будем регулировать свое отопление, стало прохладно, тут же включаешь котел. А в центральном отоплении такого нет, в весенние и осенние времена сильно мерзли. Мне из Якутска работники Управления газораспределительных сетей бесплатно доставили котел, сами все смонтировали», — сказал житель села Бердигестях Борис Андреев.

Сотрудники Службы технического обслуживания газового оборудования подключают к сетям и новенький дом семьи Максимовых. «Нам очень повезло, что новый дом сразу будет газифицирован. Планируем этим летом въехать», — говорит отец молодой семьи Олег Максимов.

Стоит отметить, что Управление газораспределительных сетей начинает работу по подключению газовым сетям «под ключ». «Одной заявкой от потребителя мы осуществляем все виды работ, начиная от монтажа до пуска газа. Что немаловажно, будущий абонент сам не ищет необходимое оборудование, газопроводы и другие детали, мы все делаем комплексно «под ключ», — прокомментировал начальник СТГО Александр Чупров. В данное время СТГО работает в Бердигестяхе.

Параллельно с подготовкой к Играм Манчаары село Бердигестях активно газифицируется. «Мы все находимся в большом цейтноте, еще сразу больших Игр пройдет Спартакиада работников Управления газораспределительных сетей в Бердигестяхе. Растет объем работы, эксплуатируем 24 км газопровода. Команда у нас квалифицированная, все работники имеют специальное техническое образование. Пока работает 16 сотрудников, включая населенные пункты, с ростом объема производства будем расширять штат. Желающих работать очень много, подано более 50 резюме», — отметил начальник ЭГУ Горного улуса.

Вот такая «горяча пора» стоит в Бердигестяхе этим летом. Спорт и газ всегда рядом. Не зря АО «Сахатранснефтегаз» считается спортивной компанией, побеждая все ранее проводимые Спартакиады ЯРО «Нефтегазстройпрофсоюз» РФ.