В День учителя вручили госнаграды педагогам

Педагогам и работникам сферы образования Якутии вручили государственные награды и премии. Всего награды получили свыше 20 педагогов.

Председатель Правительства республики Андрей Тарасенко отметил, что педагог – это одна из профессий, к которым с почтением относятся все – от мала до велика.

«Выражаю вам благодарность за понимание, преданность своему делу, инициативу и терпение во благо будущего наших детей. Дети должны получать доступное и качественное образование вне зависимости от того, где они живут. А учителя должны иметь все условия для комфортной и достойной работы. Эти и другие задачи перед нами ставит глава республики Айсен Сергеевич Николаев», – сказал Андрей Тарасенко.

На торжественной церемонии 10 учителям Якутии вручены премии Министерства просвещения Российской Федерации за достижения в педагогической деятельности в размере двухсот тысяч рублей.

В мероприятии приняли участие заместитель председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС(Я) Виктор Губарев и министр образования и науки РС(Я) Ирина Любимова.

С ответным словом от имени награжденных педагогов на торжественной церемонии выступил учитель физики и информатики Мирнинского политехнического лицея Виктор Екшибаров.

«Прежде всего хочу поблагодарить всех тех, кто предоставил нам возможность отличиться,

показать результат, кто шел с нами к успеху. Уверен, что мы и впредь будем прилагать максимум усилий для решения тех задач в сфере образования, которые ставит перед нами правительство республики и страны. Надеюсь, что результаты нашей работы, деятельности будут всегда востребованы и послужат трамплином для дальнейших достижений учащихся республики», — сказал в своем выступлении Виктор Екшибаров.