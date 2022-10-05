05.10.2022
20:41
196

Образование

В День учителя вручили госнаграды педагогам

Педагогам и работникам сферы образования Якутии вручили государственные награды и премии. Всего награды получили свыше 20 педагогов. 

Председатель Правительства республики Андрей Тарасенко отметил, что педагог – это одна из профессий, к которым с почтением относятся все – от мала до велика. 

«Выражаю вам благодарность за понимание, преданность своему делу, инициативу и терпение во благо будущего наших детей.  Дети должны получать доступное и качественное образование вне зависимости от того, где они живут. А учителя должны иметь все условия для комфортной и достойной работы. Эти и другие задачи перед нами ставит глава республики Айсен Сергеевич Николаев», – сказал Андрей Тарасенко. 

На торжественной церемонии 10 учителям Якутии вручены премии Министерства просвещения Российской Федерации за достижения в педагогической деятельности в размере двухсот тысяч рублей. 

В мероприятии приняли участие заместитель председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС(Я) Виктор Губарев и министр образования и науки РС(Я) Ирина Любимова.

С ответным словом от имени награжденных педагогов на торжественной церемонии выступил учитель физики и информатики Мирнинского политехнического лицея Виктор Екшибаров. 

«Прежде всего хочу поблагодарить всех тех, кто предоставил нам возможность отличиться,

показать результат, кто шел с нами к успеху. Уверен, что мы и впредь будем прилагать максимум усилий для решения тех задач в сфере образования, которые ставит перед нами правительство республики и страны. Надеюсь, что результаты нашей работы, деятельности будут всегда востребованы и послужат трамплином для дальнейших достижений учащихся республики», — сказал в своем выступлении Виктор Екшибаров.   

Фото: Андрея Сорокина, ЯСИА
Источник: Пресс-служба АГиП РС(Я)

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить смс Подтвердить Телефон подтвержден, вы можете отправить комментарий!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх