В День города Покровск пройдет ярмарка кружков и секций

Центр дополнительного образования детей «Ханалас» и детско-юношеская спортивная школа с наступлением учебного года открывают свои двери. 17 сентября, в День города Покровск, на Набережной состоится ярмарка кружков и секций «StartSkills», где представители творческих объединений будут ждать своих новых воспитанников.

Так, ЦДОД «Ханалас» представит 7 кружков, преимущественно технической направленности. Это «Айтишники», «iengolab», «Авиамоделирование», «Производство сувениров», «Агро.Start», «Гончарное дело» и «Промдизайн». Занятия все бесплатные и рассчитаны на учащихся среднего и старшего звена. Кружки Центра дополнительного образования проходят в ТЦ «Союз» и распределены по школам г. Покровск. А Хангаласская ДЮСШ проведет набор детей в секции по стрельбе из лука, боксу, легкой атлетике, гиревому спорту и пулевой стрельбе.

В прошлом учебном году охват детей Хангаласского улуса дополнительным образованием составил более 1800 человек. Эта цифра с каждым годом увеличивается.