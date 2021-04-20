20.04.2021
16:34
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Якутия

В Чурапчинском улусе обсуждено участие социально-ориентированных НКО в грантовых конкурсах

В Чурапчинском улусе обсудили вопросы участия социально-ориентированных некоммерческих организаций в грантовых конкурсах в ходе круглого стола “Диалог НКО”.

Глава района Андрей Ноговицын отметил, что всего в улусе зарегистрировано 21 социально-ориентированных некоммерческих организаций. Все они могут претендовать на грантовую поддержку если реализуют социально значимые проекты. В прошлом году общая сумма выигранных проектов в грантовых конкурсах составила более 4,8 млн. рублей.

Участников проконсультировали директор IT-центра Иннокентий Бекянов и  представители Агентства по развитию сельского хозяйства Чурапчинского улуса. Стороны обменялись опытом лучших практик, особенностями реализации проектов и наиболее частыми проблемными вопросами.

Фото: Пресс-центр МО «Чурапчинский улус»
Источник: Пресс-центр МО «Чурапчинский улус»
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