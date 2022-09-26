В Чурапче появится МРТ

Новости ЦРБ. Вслед за компьютерным томографом в Чурапче появится и МРТ

Новое оборудование – это всегда шаг вперед в лечении больных. В этом давно убедились медики Чурапчинской ЦРБ, техническое перевооружение которой в рамках нацпроекта «Здравоохранение» идет полным ходом.

В марте 2022 года был запущен компьютерный томограф, возможности которого позволяют обслуживать пациентов не только Чурапчинского, но и соседнего Таттинского улуса. При этом медики активно используют его не только для экстренной помощи больным с острыми нарушениями мозгового кровообращения, травмами и пр., но и для диагностики новой коронавирусной инфекции. С его помощью в районе делают КТ легких у больных с подозрением на ковид.

Не менее важным событием стала и замена устаревшей рентген-установки. Монтаж нового оборудования ожидается в ближайшее время.

Ну, а когда в следующем году здесь будет сдан больничный комплекс, в распоряжении медиков Чурапчи появится и магнитно-резонансный томограф. Его запуск позволит в полной мере раскрыть и потенциал Центра амбулаторной онкологической помощи. Он открылся в районе в 2022 году.

— Во-первых, мы рассчитываем, что с его помощью повыситься выявляемость злокачественной патологии на самых ранних стадиях. А во-вторых, это очень удобно для наших пациентов. Им не нужно будет ехать в Якутск, чтобы пройти МРТ-обследование. Его они смогут делать, не покидая пределы района, — говорит главный врач.

Планов у чурапчинских медиков много. А все потому, что возможности, которыми они теперь располагают, делают их осуществление вполне реальным.