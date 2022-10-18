В Булунском районе спасены двое мужчин

Благодаря оперативному взаимодействию Правительства РС (Я), ГБУ РС (Я) «Служба спасения Республики Саха (Якутия)» совместно с администрацией Булунского района, авиакомпанией «Полярные авиалинии», Тиксинской региональной поисково-спасательной базой (филиалом Дальневосточного АПСЦ), организованным поисково-спасательным работам, спасены жизни двух человек.

Сегодня по заявке ГБУ РС (Я) «Служба спасения РС (Я)» был направлен вертолет МИ-8 авиакомпании «Полярные авиалинии» с представителями администрации района, участкового, фельдшера, проводника, сопровождающего и двух спасателей Тиксинской региональной поисково-спасательной базы для организации поисковых работ двух мужчин, отправившихся 9-10 октября на лодке с мотором с участка «Бобровское» в неизвестном направлении, и с тех пор не выходивших на связь.

В связи со сложной метеообстановкой (низкой температурой, порывистым ветром, ледоставом) проведение поисковых работ местными силами не представлялось возможным, решено было привлечь дополнительные силы и средства. В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г. №68-ФЗ 13.10.2022 г. был введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера для органов управления и сил Булунского районного звена Якутской территориальной подсистемы РСЧС.

В ходе облета на воздушном судне Ми-8 «Полярных авиалиний» поисковая группа РСЧС обнаружила застрявшую во льду лодку и двоих пропавших.

«Произвести посадку воздушного судна на месте не представлялось возможным. Благодаря взаимодействию и мастерству пилотов авиакомпании «Полярные авиалинии» и спасателей Тиксинской региональной поисково-спасательной базы, поднявших на борт вертолета двоих мужчин при помощи беспарашютного десантирования, поисково-спасательные работы завершились успешно. Двое мужчин в удовлетворительном состоянии благополучно эвакуированы», — отметил первый заместитель начальника ГБУ РС(Я) «Служба спасения РС(Я)» Василий Тарский.

Единый телефон вызова экстренных служб «112», телефон оперативного дежурного Службы спасения РС(Я): (4112) 45-90-19.