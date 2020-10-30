Ушел из жизни депутат Ил Тумэна

Сегодня, 30 октября ушел из жизни действующий депутат Ил Тумэна от Колымо-Индигирского избирательного округа, председатель парламентского комитета по вопросам местного самоуправления Василий Александрович МЕСТНИКОВ. Об этом сообщил в соцсети Андрей НИКОЛАЕВ, депутат Ил Тумэна, председатель мандатной и регламентной комиссии Госсобрания.

— Сегодня, примерно в 11.45 ч на 62 — м году ушёл от нас Местников В.А., народный депутат. После продолжительной болезни, — написал Андрей Николаев.

СПРАВКА

Местников Василий Александрович

Колымо-Индигирский одномандатный избирательный округ №34

Дата рождения: 10 июня 1958 года

Место рождения: с. Мойнобут Оймяконского района Якутской АССР

Образование: высшее

Специальность: промышленное и гражданское строительство

Место работы: председатель постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по вопросам местного самоуправления

Членство в депутатских объединениях:

Член фракции Всероссийской политической партии «Единая Россия» в Государственном Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия).

Созывы:

VI созыв.

V созыв.

Членство в комитетах:

Комитет по вопросам местного самоуправления

председатель комитета

Комитет по селу и аграрной политике

член комитета

Комитет по земельным отношениям, природным ресурсам и экологии

член комитета

Контактная информация:

рабочий телефон: 8 (4112) 43-52-10

телефон специалистов комитета: 8 (4112) 43-56-75

Биографическая справка:

Образование:

1982 — Якутский государственный университет им. М.К. Аммосова, инженер-строитель.

Трудовая деятельность:

1975 – 1976 гг. — рабочий, слесарь I разряда ремонтной мастерской совхоза «Оймяконский»;

1980 -1982 гг. — лаборант кафедры механики грунтов, оснований и фундаментов Якутского государственного университета;

1982 – 1991 гг. — мастер, прораб, старший прораб «Главякутсрой»;

1991 – 12.1991 г. — инспектор ГАСК Оймяконского райсовета;

01.1992 – 12.1992 г. — специалист I категории Управления Госархстройнадзора Республики Саха (Якутия);

1992 – 1993 гг. — помощник главы Оймяконской районной администрации;

1993 – 2000 гг. — первый заместитель главы Оймяконской районной администрации;

2000 – 2012 гг. — глава муниципального образования «Оймяконский улус»;

07.2012 – 12.2012 г. — заместитель директора по строительству и обеспечению ООО «Альчанец»;

03.2013 – 07.2013 г. — заместитель директора по экономической безопасности на период промывочного сезона ООО «Альчанец»;

10.2013 – 09.2018 г. — председатель постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по вопросам местного самоуправления V созыва;

С 25.09.2018 г. — председатель постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по вопросам местного самоуправления VI созыва.

Награды и звания:

Заслуженный работник народного хозяйства Республики Саха (Якутия).

Награжден Грамотой Президента Республики Саха (Якутия), знаком отличия Республики Саха (Якутия) «Гражданская доблесть», Почетной грамотой Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), Грамотой Правительства Республики Саха (Якутия).

Отличник сельского хозяйства Республики Саха (Якутия).

Почетный гражданин Оймяконского улуса.