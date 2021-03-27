Умеет ли строгать рыбу Леван Горозия?

Глава Якутии Айсен Николаев 27 марта провел встречу с известным музыкантом Леваном Горозия, который сегодня прилетел в город Якутск для участия в первом молодежном фестивале «Muus uSTAR». Встреча состоялась в IТ-парке «Якутск».

Глава республики Айсен Николаев поблагодарил талантливого музыканта, рэп-исполнителя за приезд в родной Якутск и за его большой вклад в развитие отечественной рэп-культуры. В ходе теплой и дружеской беседы речь шла о творческих направлениях в современном искусстве, развитии креативной экономики.

От имени земляков глава вручил музыканту якутский нож ручной работы мастера Гоголева с пожеланиями благополучия и удачи. «Надеюсь, строгать рыбу ты не разучился», — отметил глава.

К приезду музыканта на стене в холле IT-парка резиденты нарисовали портрет Левана Горозия с его музыкального альбома. Леван Горозия оставил на стене рядом с портретом свой автограф с пожеланиями «Больше классных идей и проектов!».

Отметим, что Леван Горозия, больше известный как L’ONE, родился в Красноярске в 1985 году, откуда вскоре его семья переехала в город Якутск, где он и начал свою творческую карьеру музыканта. Играл за сборную Республики Саха (Якутия) по баскетболу. Из-за травмы оставил спорт, целиком и полностью посвятив себя музыке.