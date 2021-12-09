09.12.2021
14:39
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Официально
Указ главы Республики Саха (Якутия)
Об установлении в Республике Саха (Якутия) Дня ветеранов боевых действий
В целях признания заслуг жителей Республики Саха (Якутия), принимавших участие в боевых действиях, локальных войнах и вооруженных конфликтах на территории СССР, Российской Федерации и территориях других государств после 1945 года, постановляю:
1. Установить в Республике Саха (Якутия) День ветеранов боевых действий и отмечать его ежегодно 1 июля.
2. Опубликовать настоящий Указ в официальных средствах массовой информации.
Глава
Республики Саха (Якутия) А. НИКОЛАЕВ
9 декабря 2021 года
№ 2179
Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: sakha.gov.ru
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