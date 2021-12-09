09.12.2021
14:39
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Официально

Указ главы Республики Саха (Якутия)

Об установлении в Республике Саха (Якутия) Дня ветеранов боевых действий

В целях признания заслуг жителей Республики Саха (Якутия), принимавших участие в боевых действиях, локальных войнах и вооруженных конфликтах на территории СССР, Российской Федерации и территориях других государств после 1945 года, постановляю:

1. Установить в Республике Саха (Якутия) День ветеранов боевых действий и отмечать его ежегодно 1 июля.

2. Опубликовать настоящий Указ в официальных средствах массовой информации.

Глава

Республики Саха (Якутия)                                                                                А. НИКОЛАЕВ

9 декабря 2021 года

№ 2179

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: sakha.gov.ru
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