А УФАС против повышения цен на «Молочный дождик»!

Территориальное управление ФАС предостерегло ООО «Якутский гормолзавод» от совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства, сообщается на сайте ведомства. Предостережение выдано в связи с появлением информации о вынужденном повышении оптово-отпускных цен на молочную продукцию.

Якутское УФАС России обращает внимание на необходимость ответственного поведения участников всей товаропроизводящей цепочки и недопустимость необоснованного повышения цен в том числе в ситуации возможного увеличения спроса на товары. При обнаружении признаков недобросовестного поведения ведомство будет принимать меры антимонопольного регулирования, сообщает Якутское УФАС.

Ранее в якутских СМИ прошла информация, что продукция марки «Молочный дождик» подорожала из-за роста отпускных цен. Руководство Гормолокозавода сообщило EXO-YKT, что «несмотря на максимальные усилия, которые мы прилагали для сохранения действующих цен, сделать это в условиях текущей политической и экономической ситуации в стране невозможно». В числе причин роста себестоимости производимых продуктов также названо «повышение цен на основное сырье» и «рост курса валют и процентных ставок по кредитам».

Подорожание сразу ощутили на своем кармане жители Якутска — цены на молоко, кефир, творог, сметана и другую молочную продукцию Якутского гормолзавода выросли в среднем на 25 процентов.

Подействует ли предупреждение УФАС на ценовую политику Якутский гормолзавода?