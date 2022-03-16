Подорожал «Молочный дождик»😱

В Якутске цены на продукцию Якутского Гормолзавода выросли примерно на четверть и это еще без накрутки от розничных торговцев, сообщает EXO-YKT.

Руководство Гормолокозавода сообщило, что «несмотря на максимальные усилия, которые мы прилагали для сохранения действующих цен, сделать это в условиях текущей политической и экономической ситуации в стране невозможно». В числе причин роста себестоимости производимых продуктов также названо «повышение цен на основное сырье» и «рост курса валют и процентных ставок по кредитам».

Пока же, как пишут в «Эхо столицы» горожане, для сравнения в фирменном магазине молокозавода купить кефир 3,2% 0,45 кг в полиэтиленовой «мягкой» упаковке можно за 54 рубля (ранее было 44 рубля).

Пачка сметаны в «мягкой» упаковке и тем же весом обойдется в 81 рубль.

Йогурт питьевой 2,5%, 0,45 кг в картонной упаковке – 59 рублей.