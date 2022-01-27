Участок «Заячья петля» автодороги «Колыма» открыт для легкового транспорта

ФКУ Упрдор «Вилюй» информирует, что с 17:00 27.01.2022 г. (местное время) на участке км 656+000 – км 656+100 федеральной автомобильной дороги Р-504 «Колыма» открыто движение для легкового автотранспорта. В настоящее время для грузового автоспорта движение закрыто. Дорожниками ведутся работы по обеспечению движения для грузового автотранспорта.

Напомним, что в связи с выходом наледи с р. Сеторым с 07:00 27.01.2022 г. было временно закрыто движение для всех видов автотранспорта.

Круглосуточные телефоны диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Вилюй»: +7(4112) 44-10-78, +79245938028.