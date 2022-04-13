ТЮЗ Якутии передал гуманитарную помощь беженцам из ДНР и ЛНР

В связи сложившейся ситуацией с конца февраля месяца в регионах России прибыли беженцы из Луганской и Донецкой народных республик.

В Якутии, как и во всех регионах, создан штаб по работе с прибывающими беженцами, также открыли сбор гуманитарной помощи первой необходимости для беженцам.

Коллектив Театра юного зрителя Республики Саха (Якутия) не остался на стороне, когда людям нужна помощь и поддержка. В помощь эвакуированным жителям из ЛНР и ДНР коллектив собрал денежные средства.

Сегодня, 13 апреля руководство театра заслуженный работник культуры РФ Матрена Степановна и заслуженный работник культуры РФ, народный артист РС(Я) Алексей Прокопьевич Павловы в пункте приема гуманитарной помощи вручили финансовую помощь от имени коллектива театра.

Театр юного зрителя Якутии постоянно поддерживает благотворительные акции, оказывает помощь пожилым людям. Который год при театре работает благотворительная акция «Сундучок добра» в помощь многодетным и малоимущим семьям.

Помощь делает счастливее не только тех, кто ее принимает, но и тех, кто помогает. Она не может быть незначительной или маленькой. Любой вклад бесценен.