26.04.2022
22:08
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Некролог
Трагедия в Ульяновской области: Якутск скорбит…
Страшная трагедия в Ульяновской области. Погибли ни в чем неповинные двое детей и работник детского сада. Никакие мотивы не оправдывают такие бесчеловечные преступления. Подобное просто не укладывается в голове. Приношу слова соболезнования родителям, родным и близким безвинно погибших, Якутск скорбит вместе с вами…
Фото: Sakhalife
Источник: тгк Евгения Григорьева, главы Якутска
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