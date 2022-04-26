Трагедия в Ульяновской области: Якутск скорбит…

Страшная трагедия в Ульяновской области. Погибли ни в чем неповинные двое детей и работник детского сада. Никакие мотивы не оправдывают такие бесчеловечные преступления. Подобное просто не укладывается в голове. Приношу слова соболезнования родителям, родным и близким безвинно погибших, Якутск скорбит вместе с вами…

Фото: Sakhalife Источник: тгк Евгения Григорьева, главы Якутска

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