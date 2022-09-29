СВФУ развивает сотрудничество с вузами африканских стран

Делегация Северо-Восточного федерального университета посетила Республику Камерун в рамках разработанной программы сотрудничества с африканскими странами. Вуз начал развивать сотрудничество с образовательными организациями Камеруна, Сенегала, Зимбабве и Анголы.

Как отметила директор Центра по сотрудничеству с франкоязычными странами, координатор сотрудничества со странами Африки ДМС СВФУ Изабелла Борисова, в рамках деятельности Российско-Африканского сетевого университета, членом которого СВФУ стал в начале 2022 года, университет займет неповторимую нишу.

«Одним из интересных для африканских стран направлений может стать проблема недропользования, в частности различные аспекты алмазодобывающей промышленности. СВФУ будет развивать сотрудничество с вузами Камеруна, Сенегала, Зимбабве и Анголы. Эти страны перспективны с точки зрения освоения крупных алмазоносных месторождений и сопутствующих программ кооперации, способных принести экономический эффект как российским, так и африканским партнерам. СВФУ также проводит олимпиаду среди студентов вузов Камеруна, Зимбабве, Анголы для льготного обучения в дополнительной семестровой профессиональной программе университета по огранке алмазов», – прокомментировала Изабелла Борисова.

В Университете Дуалы (Камерун) также состоялась совместная научная конференция Университета Дуалы, СВФУ и Университета Пари Сакле (Франция) по правовому и экономическому регулированию интересов коренного населения, государственных и коммерческих структур в процессе эксплуатации недр. Основной и важной целью совместного мероприятия стало создание постоянно действующей трибуны международного сотрудничества и проведение разносторонних и разноуровневых переговоров по созданию устойчивых механизмов сотрудничества. Благодаря ранее проделанной подготовительной работе ДМС СВФУ во время пребывания делегации удалось установить базу для дальнейшей работы, говорит директор. Кроме того, делегация СВФУ провела ряд встреч, где обговорены вопросы потенциального сотрудничества.