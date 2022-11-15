Суд отправил в СИЗО обвиняемых в убийстве подполковника полиции

14 ноября 2022 года в Якутский городской суд РС(Я) обратился следователь СУ СК РФ по РС (Я) с ходатайствами об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Александра Бобылева и Дмитрия Саввина, работников частного охранного агентства, в отношении которых 12 ноября 2022 года возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 109, ч. 2 ст. 203 УК РФ, — причинение смерти по неосторожности и превышение полномочий, сообщается на сайте Якутского горсуда.

В воскресенье 13 ноября Sakhalife сообщил, в Якутске погиб заместитель отдела уголовного розыска УВД Якутска, в день своего рождения. ЧП произошло днём 12 октября в торговом доме «Милан», в одном из заведений. Предполагаемая причина смерти – последствие примененных спецсредств представителями ЧОП.

Как позже сообщил РИА Новости со ссылкой на источника, близкого к следствию, дело завели после гибели полицейского в кальянной.

Как сообщили якутские СМИ, двое сотрудников ЧОП брызнули полицейскому баллончиком в лицо и 20 минут держали его на полу. Когда прибыла полиция выяснилось, что задержанный уже умер. Это оказался подполковник полиции К., работавший в «убойном» отделе и убитый в свой день рождения.

Следователь пояснил суду , что Бобылев и Саввин могут скрыться, воспрепятствовать производству по уголовному делу, продолжить заниматься преступной деятельностью. Обвиняемые с ходатайством следователя не согласились.

Судья Татьяна Егорова избрала в отношении задержанных охранников меру пресечения в виде заключения под стражу по 11 января 2023 года включительно.