13.11.2022
15:35
1934
Происшествия
В Якутске погиб высокопоставленный сотрудник МВД
По информации SakhaLife.ru в Якутске погиб заместитель отдела уголовного розыска УВД Якутска, в день своего рождения.
По предварительным данным, ЧП произошло днём, 12 октября в торговом доме Милан, в одном из заведений. Предполагаемая причина смерти – последствие примененных спецсредств представителями ЧОП.
Подробности выясняются.
Сетевое издание SAKHALIFE.RU
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
13.11.2022
0
23
13.11.2022
0
1639
13.11.2022
0
406
13.11.2022
0
580
13.11.2022
0
175
13.11.2022
0
894
13.11.2022
0
680
13.11.2022
0
914
13.11.2022
0
338
13.11.2022
0
1805
13.11.2022
0
21164
13.11.2022
0
1012
12.11.2022
0
1910
12.11.2022
0
4035
12.11.2022
0
1851
12.11.2022
1
2176
12.11.2022
0
710
12.11.2022
0
1235
12.11.2022
0
10404
12.11.2022
1
789
12.11.2022
0
1094
12.11.2022
0
380
12.11.2022
0
1619
12.11.2022
0
1276
12.11.2022
0
1521
12.11.2022
0
976
12.11.2022
0
2301
12.11.2022
0
2002
12.11.2022
0
764
12.11.2022
0
1527
12.11.2022
0
2033
12.11.2022
0
630
12.11.2022
0
1371
12.11.2022
0
639
12.11.2022
0
809
12.11.2022
0
1042
12.11.2022
0
398
12.11.2022
0
508
12.11.2022
0
879
12.11.2022
0
667
12.11.2022
0
984
12.11.2022
0
779
12.11.2022
0
1198
12.11.2022
0
1099
12.11.2022
0
21989
11.11.2022
0
424
11.11.2022
0
2825
11.11.2022
0
552
11.11.2022
0
678
11.11.2022
1
1246
11.11.2022
0
647
11.11.2022
3
7543
11.11.2022
0
398
11.11.2022
0
261
11.11.2022
0
2298
11.11.2022
0
742
11.11.2022
0
1147
11.11.2022
0
799
11.11.2022
0
938
11.11.2022
0
1463
11.11.2022
0
375
11.11.2022
0
426
11.11.2022
0
361
ТОП НОВОСТИ
07.11.2022
0
98407
08.11.2022
0
65122
08.11.2022
0
36587
12.11.2022
0
21993
13.11.2022
0
21503
08.11.2022
0
11415
08.11.2022
0
11049
12.11.2022
0
10538
11.11.2022
0
10052
10.11.2022
2
9901
Добавить комментарий