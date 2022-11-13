В Якутске погиб высокопоставленный сотрудник МВД

По информации SakhaLife.ru в Якутске погиб заместитель отдела уголовного розыска УВД Якутска, в день своего рождения. По предварительным данным, ЧП произошло днём, 12 октября в торговом доме Милан, в одном из заведений. Предполагаемая причина смерти – последствие примененных спецсредств представителями ЧОП. Подробности выясняются. Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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