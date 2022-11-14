По факту гибели сотрудника МВД заведено дело

Дело завели в Якутске после гибели полицейского в кальянной, по подозрению в убийстве задержаны охранники ЧОП, сообщает РИА Новости со ссылкой на источника, близкого к следствию. «По подозрению в убийстве полицейского в кальянной в городе Якутске задержаны двое охранников ЧОП. Возбуждено уголовное дело. Завтра подозреваемым изберут меру пресечения», — рассказал агентству источник. Ранее SakhaLife.ru сообщал, что в Якутске погиб заместитель отдела уголовного розыска УВД Якутска В Якутске погиб высокопоставленный сотрудник МВД

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