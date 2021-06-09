Столько пожаров потушили в Якутии за сутки

За прошедшие сутки в Якутии ликвидировано 4 лесных пожара

На очередном заседании оперативного штаба республики по охране лесов от пожаров 9 июня министр экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я) Сахамин Афанасьев проинформировал, что на территории лесного фонда региона сегодня проводятся работы по тушению 18 лесных пожаров с общей площадью пройденной огнём 6303 га, возникших на территории 10 районов Якутии: Нюрбинском – 3, Сунтарском – 2, Кобяйском – 3, Вилюйском – 1, Верхневилюйском – 2, Ленском – 1, Усть-Майском – 1, Хангаласском – 1, Томпонском – 2, Нерюнгринском – 2. Из них локализовано 5 пожаров с общей площадью 940 га на территории 5 районов. За прошедшие сутки в республике ликвидировано 4 лесных пожара на площади 605 га.

На работы по тушению пожаров привлечены 1507 человек, в том числе из авиалесоохраны – 427 чел., Якутлесресурса и лесничества – 185 чел., из МЧС – 30 чел., из местного населения – 843, арендаторов лесных участков – 22. Задействовано 184 единицы техники. Силы парашютно-десантной службы в количестве 55 авиапожарных направлены на ликвидацию лесных пожаров №10 и 11 в Верхневилюйском улусе. 120 авиапожарных Приморской базы авиационной охраны лесов работают в Нюрбинском улусе. Лесной пожар №18 – 52 человека, №13 – 29, №20 – 39 человек. Также сегодня в республику прибыли 48 десантников Амурского авиаотделения лесоохраны.