Срочно нужны деньги? Возьмите «Кредит без документов» в АЭБ

«Кредит без документов» от АЭБ – для тех, кому деньги нужны срочно, в сжатые сроки, без подтверждения дохода.

Сумму от 20 тыс до 100 тыс рублей можно взять на срок от трех месяцев до трех лет без документа о доходах, поручителей и оформления страховки – только по паспорту.

Сэкономьте свое время, которое вы бы потратили на получение подтверждающих документов у своего работодателя!

Специальная скидка для всех при условии подачи к заявлению выписки из Пенсионного фонда России – минус один процент. Выписку из ПФР может получить любой работающий гражданин.

Шансы на одобрение кредитной заявки будут высоки, если вы соответствуете требованиям: возраст не моложе 21 года и не более 70 лет на момент возврата кредита по договору, постоянная регистрация в районе в Якутии и городах Владивосток и Хабаровск, наличие работы или дохода, отсутствие просроченной задолженности по действующим кредитам.

Подать заявку можно в офисах Алмазэргиэнбанка.

Бесплатная горячая линия банка: 8-800-100-34-22.