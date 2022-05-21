21.05.2022
13:07
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Происшествия

Спилил опору и оставил без света часть Среднеколымска

Житель Среднеколымска спилил опору, в результате чего без электричества остались 409 человек, котельная, школа и детский сад, передает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на пресс-службу «Сахаэнерго».

19 мая в 15.55 по якутскому времени в центральную диспетчерскую службу поступило сообщение об отключении воздушной линии. Энергетики выехали на обход и недалеко от трансформаторной подстанции обнаружили, что на воздушную линию упала сторонняя опора со следами спила. Из-за этого произошло межфазное короткое замыкание.

«Противоправное действие неизвестных лиц в охранной зоне объектов энергетики привело к отключению электроэнергии в домах, где проживает 409 человек, а также котельной, школы и детского сада», — говорится в сообщении.

После выяснения причины на линии провели восстановительные работы, сейчас ограничений электроснабжения нет.

Энергетики обратились в правоохранительные органы. Полицейские задержали мужчину 1997 года рождения, он признался в содеянном и должен возместить ущерб.

Фото: Пресс-служба Сахаэнерго
Источник: Якутия 24

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