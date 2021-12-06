Сотрудники АЭБ собрали 400 тысяч рублей для маленьких пациентов онкогематологии

День рождения Алмазэргиэнбанк по традиции начинает с добрых дел. В 28-ю годовщину со дня образования АЭБ председатель правления Группы Николай ДОЛГУНОВ передал родителям детей, находящихся на лечении в онкогематологическом отделении Педиатрического центра Национального центра медицины, материальную помощь от сотрудников банка.

Ежегодно, накануне дня рождения, банк объявляет благотворительный сбор добровольных пожертвований для маленьких пациентов онкогематологии Медцентра Якутии.

«Мы дистанционно, через руководство Медцентра, передали подарки детям к Новому году и собранные от наших сотрудников средства с самыми теплыми пожеланиями», — отметил Николай Долгунов и поблагодарил медицинских работников за . Он сообщил, что в этот раз удалось собрать 400 тысяч рублей, сумма разделена поровну на каждого ребенка и переведена на карты родителям.

По словам Николая Долгунова, АЭБ, будучи одним из ключевых институтов развития Якутии, заинтересован в достижении целей устойчивого развития и намерен продолжать поддержку здравоохранения. Банк сотрудничает с детским онкологическим отделением НЦМ с 2008 года и с тех пор взял над ним шефство. Помимо ежегодного сбора пожертвований внутри банка, Алмазэргиэнбанк оказывает Медцентру Якутии помощь в приобретении медицинского оборудования и мебели, решает вопрос с транспортировкой анализов онкобольных детей в федеральные лаборатории, в прошлом году совместно со строительной компанией «Сэттэ» поддержал инициативу первой леди, члена Совета при главе РС(Я) по благополучию и устойчивому развитию Людмилы Николаевой и оплачивает проживание родителей детей в гостинице. До пандемии банк регулярно устраивал для маленьких пациентов тематические праздники.

Генеральный директор Республиканской больницы №1 – Национального центра медицины Станислав ЖИРКОВ поблагодарил коллектив и руководство Алмазэргиэнбанка за многолетнюю попечительскую заботу. Он отметил, что вся отрасль здравоохранения сейчас испытывают серьезные нагрузки из-за пандемии, и в такой сложный момент поддержку от социально ответственного бизнеса трудно переоценить. «Когда у нас, у врачей, есть такие гаранты, как АЭБ, которые во всем поддерживают, помогают снимать многие вопросы, нам становится легче дышать, ваше постоянное внимание дает нам силы продолжать ударно работать», — сказал он.

Особую благодарность АЭБ Станислав Жирков высказал за поддержку инициативы Людмилы НИКОЛАЕВОЙ – благодаря ей в прошлом году был полностью решен вопрос по размещению в гостинице рядом с НЦМ иногородних пациентов, ведь дети проводят на лечении и обследованиях очень продолжительное время. «Трудно переоценить важность такой поддержки для нас. Это и всё то, что вы для нас делаете, — реальная забота о людях. Вы всегда ищете новые возможности для поддержки пациентов и врачей. И, конечно, наши маленькие пациенты очень ждут Новый год и, как все дети, верят в чудо. Благодаря вашим замечательным подаркам они также получат сегодня положительный заряд эмоций – это важно в борьбе против болезни. Спасибо АЭБовцам за неравнодушие», — сказал Станислав Жирков и поздравил банк с 28-м днем рождения и наступающими новогодними праздниками.

Родители маленьких пациентов подарили Николаю Долгунову картину, которую нарисовали вместе со своими детьми.