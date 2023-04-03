Снёс остановку и скрылся

В Якутске водитель без прав наехал на остановку.

Уточняется, что он в течение года уже 9 раз привлекался к ответственности за нарушения ПДД.

02 апреля около 6 часов утра водитель, управляя автомобилем марки ВАЗ 21102 возле дома № 18/2 ул. Дзержинского проехал на запрещающий сигнал светофора, при этом нарушил безопасную скорость движения и, не справившись, с управлением совершил наезд на остановку общественного транспорта, после чего покинул место происшествия.

В результате ДТП водитель получил травмы лица. Ему назначено амбулаторное лечение.

В ходе проверки установлено, что 23-летний водитель не имеет водительского удостоверения, от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения отказался. В течение года водитель 9 раз привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения, в том числе за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии. Транспортное средство зарегистрировано на другого гражданина, полис ОСАГО отсутствует.

В отношении водителя составлены административные материалы по ч.1 ст.12.7 КоАП РФ за управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством, по ч.1 ст.12.12. КоАП РФ за проезд на запрещающий сигнал светофора, по ст. 12.33 КоАП РФ за повреждение дорожных сооружений, по ч.2 ст. 12.26 КоАП РФ за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, по ч.2 ст. 12.27 КоАП РФ за оставление места ДТП.

Составленные материалы переданы в мировой суд для рассмотрения административных правонарушений, также для рассмотрения уголовного дела по ст.264.1 УК РФ за управление автомобилем, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.