Следком Якутии официально подтвердил арест полицейских в Нерюнгри

В отношении должностных лиц Отдела МВД России по Нерюнгринскому району, обвиняемых во взяточничестве, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и домашнего ареста

Первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Саха (Якутия) расследуется ряд уголовных дел, которые возбуждены по материалам УФСБ России по РС (Я) и Отдела собственной безопасности Министерства внутренних дел по РС (Я) в отношении должностных лиц Отдела МВД России по Нерюнгринскому району.

В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч.3, п.п. «а», «в» ч. 5, ч. 6 ст. 290 УК РФ, а также ч.3, п. «в» ч.4 ст. 291 УК РФ и других эпизодах преступной деятельности.

Как полагает следствие, указанные лица систематически получали у граждан и предпринимателей взятки за совершение заведомо незаконных действий и за общее покровительство противоправной деятельности.

Нерюнгринским городским судом в отношении обвиняемых по ходатайству следователя избраны меры пресечения в виде заключения под стражу и домашнего ареста.

В настоящее время по данным уголовным делам проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств преступлений и причастных к ним лиц, в том числе взяткодателей и посредников. Их действиям будет дана процессуальная оценка. Стоит отметить, что несколько взяткодателей обратились в следственные органы с явками с повинной.

В отношении одного из предпринимателей возбуждено уголовное дело по факту дачи взятки должностному лицу ОМВД России по Нерюнгринскому району, и по ходатайству следователя Нерюнгринским городским судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовных дел продолжается.

Следственное управление Следственного комитета России по Республике Саха (Якутия) разъясняет, что взяткодатель и посредник в соответствии с примечаниями к ст. 291 и ст. 291.1 УК РФ освобождаются от уголовной ответственности, если они добровольно сообщили о преступлении, активно способствовали раскрытию и расследованию преступления. В этой связи лицам, владеющим сведениями, интересующими следствие, необходимо сообщить об этом:

1) в первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета России по Республике Саха (Якутия) по адресу: г. Якутск, ул. Петровского, д. 19, корп. 2, каб. 207, либо по номеру 8-411-2-455-131;

2) в Управление федеральной службы безопасности России по Республике Саха (Якутия) по адресу: г. Якутск, ул. Дзержинского, д. 6, либо по номеру 8-411-2-499-999.