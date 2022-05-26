Семинар для работников кадровых служб медицинской отрасли

В актовом зале ВШИМ состоялся практический семинар для специалистов кадровых служб республиканских медицинских организаций по теме: «Кадровая работа в 2022 году. Главные изменения и практические рекомендации экспертов».

Программа занятий включала выступления и консультации специалистов подведомственных медицинских организаций по актуальным вопросам кадрового обеспечения отрасли здравоохранения, включая вопросы последних изменений в пенсионном законодательстве, назначение пенсий медицинским работникам, организации психологического сопровождения персонала медицинских организаций Республики Саха (Якутия) по выявлению и профилактике «Синдрома эмоционального выгорания», аккредитация медицинских работников: оформление документов по периодической аккредитации специалистов в 2022 году.

В семинаре приняли участие более 30 кадровых работников здравоохранения со всей республики. Также за добросовестный труд, профессионализм вручены благодарственные письма от имени министра здравоохранения республики Лены Афанасьевой.

Заместитель министра здравоохранения Надежда Федорова отметила, что за последние годы в системе здравоохранения региона произошли кардинальные изменения, позволившие вывести медицину на качественно новый уровень.