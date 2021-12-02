Село Диринг подключают к газу по программе социальной газификации

Сегодня в село Диринг Чурапчинского улуса состоялся первый торжественный пуск газа. Символический газовый факел зажгли глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ, члены правительства Республики Саха (Якутия) и генеральный директор АО «Сахатранснефтегаз» Алексей КОЛОДЕЗНИКОВ.

«Безусловно для нас важное значение имеет качество жизни в селах. В республике многие годы проводится программа газификации. Сегодня мы заканчиваем газификацию села Диринг — 466 домохозяйств получили доступ к газу. Благодаря программе социальной газификации пять тысяч семей, которые сегодня стоят в очереди, смогут в ближайшие годы получить газ в свои дома. Это, конечно, кратно повысит качество жизни людей», – сказал Айсен Николаев.

Благодарность за объемную работу, проделанную в короткие сроки, выразил в адрес АО «Сахатранснефтегаз» глава Хоптогинского наслега Борис АРХИПОВ.

Как сообщил генеральный директор АО «Сахатранснефтегаз» Алексей Колодезников, строительно-монтажные работы по газификации села Диринг завершены в полном объеме: введены в эксплуатацию пять очередей пусковых комплексов, выведены 480 газопроводов-вводов к границам земельных участков.

«Общая протяженность внутрипоселковых газовых сетей составляет более 34 километров, ими охвачено 100% домовладений села. Начиная с этого года коллективу Чурапчинского газового эксплуатационного участка УГРС предстоит большой объем работы по подключению всех домовладений в селе», – отметил руководитель газовой компании.

Одними из первых в селе Диринг к газу свой дом подключила многодетная семья Анемподистовых. «Сколько себя помню, столько и топлю дровяную печь. Прошла неделя с тех пор, как нам подключили газ, у меня появилось даже свободное время. Дома очень тепло, мы даже держим пока котёл на минимальной мощности», — делится житель села Диринг Иннокентий Анемподистов. Вместе с супругой Матреной они возвели на своём участке большой двухэтажный дом с примыкающим гаражом ещё в 2011 году, но обустроили и окончательно въехали в него вместе с четырьмя детьми только сейчас, после долгожданного пуска газа. Ранее многодетная семья проживала в маленьком доме на этом же участке, который было легче топить. Подведение газового стояка для семьи Анемподистовых сделано бесплатно по программе социальной газификации.