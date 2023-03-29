Сегодня день рождения общественного деятеля, организаторов здравоохранения и звезды эстрады

Сегодня, 29 марта исполнился 61 год Александру Григорьевичу ПОДГОЛОВУ, председателю Русской общины Республики Саха (Якутия), общественному деятелю, основателю АСП «Подросток». В этот же день отмечает свой день рождения Светлана Николаевна ДАВЫДОВА, главный врач ГАУ РС (Я) «Якутская городская больница №3». Сегодня исполнился 71 год Вячеславу Лаврентьевичу АЛЕКСАНДРОВУ, доктору медицинских наук, заслуженному врачу РФ, бывшему министру здравоохранения Якутии. 29 марта исполнилось 36 лет САХАМИНУ, звезде якутской эстрады. Дойдубут үтүө дьонунан киэн туттабыт! Дьоро күҥҥүтүгэр алгыспытын аныыбыт! Саха дьонун санаатын сайыннарыыга, хорсун быһыыгытынан холобур буолуҥ! Глухой переулок, 2/2; 8-411-233-52-84 (доставка) Салон цветов и флористики «Зелёный Рай»

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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