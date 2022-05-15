Сегодня день рождения главы улуса, директора театра и артистки

Сегодня, 15 мая исполнился 41 год Якову Иннокентьевичу СТЕПАНОВУ, главе Томпонского района.

В этот же день исполнилось 37 лет Сергею Сергеевичу ЮНГАНСУ, директору Государственного театра оперы и балета им. Суоруна Омоллоона.

Сегодня отмечает свой день рождения Степанида Ильинична БОРИСОВА, народная артистка РФ и РС (Я).