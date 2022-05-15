15.05.2022
00:27
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Общество

Сегодня день рождения главы улуса, директора театра и артистки

Сегодня, 15 мая исполнился 41 год Якову Иннокентьевичу СТЕПАНОВУ, главе Томпонского района.

В этот же день исполнилось 37 лет Сергею Сергеевичу ЮНГАНСУ, директору Государственного театра оперы и балета им. Суоруна Омоллоона.

Сегодня отмечает свой день рождения Степанида Ильинична БОРИСОВА, народная артистка РФ и РС (Я).

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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