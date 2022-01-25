25.01.2022
01:13
50
Общество
Сегодня день рождения депутата, политика, мелодиста и поэта
Сегодня, 25 января исполнилось 66 лет Михаилу Дмитриевичу ГУЛЯЕВУ, депутату государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), председателю парламентского комитета по делам молодежи, физической культуре и спорту, доктору педагогических наук, профессору.
В этот же день исполнилось 57 лет Афанасию Семеновичу ВЛАДИМИРОВУ, почетному работнику общего среднего образования Российской Федерации, отличнику физической культуры РФ.
Сегодня отмечает свой день рождения Галина Никитична ШАХУРДИНА, известная мелодистка, заслуженный работник культуры Республики Саха (Якутия).
25 января исполнилось 63 года Софрону Софроновичу ОСИПОВУ, известному поэту.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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