18.10.2020
00:31
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Общество
Сегодня день рождения артиста и аранжировщика
Сегодня, 18 октября исполнилось 57 лет Афанасию Дмитриевичу АФАНАСЬЕВУ, заслуженному артисту Республики Саха (Якутия).
В этот же день исполнилось 54 года Михаилу ПЕРЕТЕРТОВУ, известному аранжировщику.
Сегодня исполнилось 66 лет Карлу Иннокентьевичу ВАСИЛЬЕВУ, советнику генерального директора АО «Комдрагметалл Республики Саха (Якутия)».
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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