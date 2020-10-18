18.10.2020
00:31
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Общество

Сегодня день рождения артиста и аранжировщика

Сегодня, 18 октября исполнилось 57 лет Афанасию Дмитриевичу АФАНАСЬЕВУ, заслуженному артисту Республики Саха (Якутия).

В этот же день исполнилось 54 года Михаилу ПЕРЕТЕРТОВУ, известному аранжировщику.

Сегодня исполнилось 66 лет Карлу Иннокентьевичу ВАСИЛЬЕВУ, советнику генерального директора АО «Комдрагметалл Республики Саха (Якутия)».

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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