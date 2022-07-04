Сахатранснефтегаз принял участие в заседании федерального штаба по соцгазу

Региональный оператор газификации Республики Саха (Якутия) АО «Сахатранснефтегаз» принял участие в заседании федерального штаба по реализации программы социальной газификации

Участники совещания рассказали о ходе догазификации в стране. Так, по состоянию на 2 июля, жители страны подали более 911 тысяч заявок. Такие данные озвучил заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак.

В Якутии продолжается реализация социальной газификации. План исполнения на текущий год составляет 2041 домовладение. В 2022 году поступило 4424 заявления, заключено договоров с исполнением в текущем году 2508 заявлений. Заявки отклоняются чаще всего в связи с дублированием заявки или отсутствием документов, подтверждающих право собственности на объект капитального строительства.

В совещании приняли участие заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов, первый заместитель Министра энергетики РФ Павел Сорокин.