«Россия многоликая»: Студентка АГИКИ завоевала гран-при

Студентка 4 курса кафедры живописи и графики АГИКИ Айталина Борисова завоевала гран-при международного молодежного фестиваля народного творчества «Россия многоликая-2021» в номинации «Живопись, иллюстрация», представила серию иллюстраций к корякской народной сказке «Ворон».

«В начале октября этого года мы получили приглашение на участие. Я решила участвовать в номинации «Живопись, иллюстрация» и отправила серию иллюстраций к народной корякской сказке «Ворон», которую я выполнила в качестве проекта по композиции. По своей сути, это было небольшое исследование – знакомство с культурой, обычаями и традициями одного из коренных народов Дальнего Востока. Необходимо было изучить национальные корякские узоры, одежду, цветовую палитру, для более точного понимания фольклора коряков и передачи их особенностей. В настоящий момент сказки коренных народов Севера и Дальнего Востока не получают должного внимания со стороны художников: их редко иллюстрируют, что не проявляет интерес со стороны жителей страны. Но при наличии интересного и самобытного иллюстративного ряда все начинает оживать и притягивать внимание», – отмечает Айталина Борисова.

В данной номинации принимала участие другая студентка кафедры живописи и графики АГИКИ – пятикурсница Мария Острелина. Она представила серию графических листов «Дочь старика Еберееччюн. Красавица Мотылек». Девушка удостоилась награды лауреата I степени.

Студенты АГИКИ в этом году не раз становились лауреатами и обладателями гран-при фестиваля «Россия многоликая-2021» в разных номинациях и направлениях, о чем сообщалось ранее. Так, студентка 3 курса кафедры культурологии и социально-культурной деятельности Яна Татаева стала дипломантом первой степени в номинации «Фотография», а также лауреатом в номинации «Литературное творчество».

Студенческий фольклорный коллектив АГИКИ «Долун» завоевал гран-при в направлении «Шоу-программа в народном стиле» в рамках номинации «Театрализованные номера этнокультуры» и оказался в числе победителей в номинации «Вокал», направление «Фольклор». А студент 2 курса кафедры народной художественной культуры Эркул Чулунов вошёл в список лауреатов I степени также в номинации «Вокал», но по направлению народного пения.