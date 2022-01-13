Резонанс: «Он должен был бороться со злом, а он…»

Фото с сайта прокуратуры республики.

Резонанс по статье «Почему уволился антикоррупционный прокурор?»

Вчера SakhaLife опубликовал статью «Почему уволился антикоррупционный прокурор?».

Резонанс получился большой.

Не учитывая бурю обсуждений в Instagram, Facebook, WhatsApp Messenger, обратим внимание на несколько материалов, в которых отражена точка зрения Романа и Валерии БИЛОУС, а также на ряд материалов других изданий, авторов и блогеров.

Фото с сайта Якутской городской Думы.

Статья на SakhaLife вышла в 11:44, а уже в 13:21 в телеграм-канале газеты «Якутск Вечерний» успел выйти ответ Валерии Билоус, она категорически утверждает, что увольнение ее мужа «не связано ни с какими проверками», хотя тут же признает, что какие-то «проверки по всем указанным фактам по публикациям СМИ уже проводились».

Также она заявляет, что решение уйти из прокурорской стези ее муж принял «еще полгода назад».

В 15:15 в News.Ykt.Ru вышел комментарий самого Романа Билоус, «который в данный момент находится в Москве».

Он заявил, что «решение об увольнении из прокуратуры он принял еще в начале 2021 года», т.е. год назад, не полгода назад, как утверждает его жена. Ладно, эту неточность спишем на то, что супруги не успели детально согласовать показания, бывает.

При этом Роман Билоус уточняет, что какие-то проверки «в декабре завершили ФСБ, полиция и прокуратура». Почему совпало время увольнения Романа Билоус из органов прокуратуры с завершением этих проверок – разумеется, он умолчал. Мы имеем основания полагать, что перед ним поставили выбор: либо увольняется сам, тогда проверки якобы ничего не найдут, либо… И у него не осталось иного выхода, кроме увольнения, вероятно?

Разумеется, и Роман и Валерия Билоус заявляют, что они ни в чем не виноваты.

Но в комментариях под этой новостью в News.Ykt.Ru народ полон скепсиса насчет их невиновности. Именно одно из таких замечаний мы вынесли в заголовок данной статьи.

Одновременно с материалом в News.Ykt.Ru на сайте Sakhaday вышла статья «Об увольнении антикоррупционного прокурора Якутии: Роман Билоус ушел на пенсию»:

«В пресс-службе прокуратуры Якутии подтвердили увольнение Романа Билоуса, но сообщили, что не располагают информацией по поводу проверки генпрокуратуры».

То есть, в отличие от четы Билоус, не стали утверждать, что никакой проверки по поручению Генеральной прокуратуры Российской Федерации не было и не ведется.

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В издании «Вести Якутии» вышел материал «В Якутии распутывают коррупционный узел в прокуратуре. Где “посадки”?».

В обширной статье приводятся интересные дополнения, за достоверность которых не ручаемся, но они кажутся любопытными:

«Ранее Вести14 указывали на коррупционную составляющую в назначении Валерии Билоус на должность руководителя МУП “Жилкомсервис”. Более того, мы предполагали, что в то время еще мэр Якутска Сардана АВКСЕНТЬЕВА пыталась найти союзников в прокуратуре республики… Отметим, сразу после назначения Романа Билоуса в Якутию, супруга борца с коррупцией от прокуратуры была трудоустроена в администрацию главы республики Егора БОРИСОВА. Был ли в этом конфликт интересов у прокурора по противодействию коррупции Романа Билоуса, устроившего свою супругу в государственное учреждение, которое он должен был контролировать, вопрос открытый. Ранее на вопрос Вестей14, почему не возбуждаются уголовные дела в отношении всех причастных к громкому уголовному делу по “Горизонт-РТ”, Билоус ответил, что несмотря на то, что уголовное дело могло бы иметь перспективу, ушли сроки исковой давности. Кроме того, ничем не закончилось расследование финансовых махинаций в НВК “Саха”, которое взял под личный контроль Роман Билоус. Напомним, на тот момент государственную телевещательную компанию возглавлял соратник Егора Борисова Иван АНДРОСОВ».

Далее в издании приводятся многочисленные факты возможных правонарушений в «Жилкомсервисе».

Депутат Госдумы, а ранее мэр Якутска Сардана Авксентьева заявила в интервью Sakhaday, что приглашая на работу руководителем МУП «Жилкомсервис» Валерию Билоус, знать не знала, и даже не подозревала, кем работает ее супруг. Стыдно тем, кто думает иначе и ищет во всем «второе дно».

В Sakhaday приводится комментарий одного из подписчиков телеграм-версии этого издания:

«Изложенные факты очень легко проверить. Получали ли зарплату родственники Билоус или нет».

SakhaLife согласен с этим замечанием.

При необходимости, мы можем начать публиковать фотоснимки так называемых первичных документов.

Например, приказы о приеме на работу в «Жилкомсервис» родственников Валерии Билоус и жены заместителя руководителя Управления при Главе Республики Саха (Якутия) по профилактике коррупционных и иных правонарушений Евгения ЛАЗАРЕВА, где прямо указаны размеры северных надбавок.

Также можем опубликовать фотоснимки ключевых страниц ряда справок по итогам проверок (полностью приводить фотоснимки всех страниц нереально – их сотни). Например, отчет о проверке финансово-хозяйственной деятельности МУП «Жилкомсервис» за 2019-2020 годы и за текущий период 2021 года, который был утвержден 4 августа 2021 года на заседании VII коллегии Контрольно-счетной палаты города Якутска. Согласно этому отчету, общая сумма выявленных нарушений составила 706,304 миллионов рублей (за период с 2019 года, поэтому набралась такая большая сумма). Изначально мы этого не сделали, чтоб не утяжелять материал, который моментально разлетелся по соцсетям и мессенджерам. SakhaLife публикует только то, что может доказать документально.