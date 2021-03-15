«Реконструкция» памяти: в Ленском районе снесли воинский мемориал

Депутат Государственной Думы Федот Тумусов обратился к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с требованием провести проверку бездействия правоохранительных органов при сносе мемориала «Они сражались за Родину» в селе Витим Ленского района республики.

Как депутат пояснил в своем блоге, в населенном пункте «многие годы стоял мемориал «Они сражались за Родину». Первый памятный знак был установлен еще в 1967 году, а в 2005 мемориал был обновлен и преображен. Вот, как об этом писали местные жители:

«Ничего подобного Витим до сих пор не имел. В центре мемориала, размером 30 на 40 метров – наклонная плита (стела) с латунной звездой, по краям – 26 мемориальных плит с именами 670 солдат – тех, кто призывался на фронт из Витима. Внутренний дворик выложен плиткой, а внешний контур будут обрамлять посаженные деревья и кустарники. В течение всего лета ребята Охнинской школы под руководством Гаврюшова К.Н. и Гаврюшовой Т.И. занимались заготовкой саженцев, дёрна с живым мхом, озеленением и поливом саженцев. Мы не ошибёмся, если скажем, что мемориал «Они сражались за Родину» в посёлке Витим, создан путём всенародной стройки».

Однако, отмечает Тумусов, в 2019 году под видом реставрации мемориал был снесен, уголовное дело возбудили через год, а теперь просто закрыли.

«Вот такая вот «память предков». Память 670 солдат, которых предали после смерти», – резюмировал Тумусов.