Рассмотрены актуальные вопросы развития Мирнинского района

Первый заместитель председателя правительства Якутии Дмитрий САДОВНИКОВ 14 апреля в г. Мирный провёл совещание по постановочным вопросам Мирнинского района.

Во вступительном слове глава района Ришат ЮЗМУХАМЕТОВ отметил, что сегодня для муниципалитета актуальными являются вопросы аэропорта Мирного, который определён запасным во время реконструкции аэропортов Якутска и Нерюнгри, строительства федеральной дороги «Вилюй» и региональной дороги «Анабар», ЖКХ и строительства жилья.

На совещании выступили министр транспорта и дорожного хозяйства РС(Я) Владимир СИВЦЕВ, министр строительства Павел КЫЛАТЧАНОВ, ответственные руководители Мирнинского района.

По вопросу определения аэропорта Мирного запасным, Дмитрий Садовников отметил, что все авиакомпании должны разработать и предоставить чёткие «дорожные карты» графиков полётов. Министр транспорта республики Владимир Сивцев дополнил, что на федеральном уровне необходимо поставить вопрос оплаты расходов аэропорта Мирного, который определён запасным по решению Росавиации.

Министр транспорта и дорожного хозяйства республики отметил, что в последнее время вопросы, ставящиеся Мирнинским районом, решаются очень активно. Так, сдвинулся с точки давно поднимаемый вопрос по реконструкции мостового перехода через реку Нюя. В этом году на этот объект из федерального бюджета получено порядка 444 млн рублей. Стоимость реконструкции моста составляет более 1 млрд 279 млн рублей. Владимир Сивцев заявил, что объект обеспечен средствами на все три года строительства. Торги по мосту будут объявлены уже на следующей неделе.

Также министр добавил, что после начала работ Управлением автомобильных дорог «Вилюй» дорога «Мухтуя» будет взята в федеральную собственность. Что касается организации временного проезда через Нюя во время реконструкции моста, благодаря Мирнинскому управлению автодорогами, понтоны уже прибыли в г. Мирный.

По реконструкции моста через речку Чуоналыр на дороге «Анабар» Сивцев проинформировал, что проект сегодня находится в госэкспертизе, срок предоставления заключения – июнь месяц текущего года. Сейчас отрабатываются замечания. Это тоже достаточно серьёзный проект, ориентировочная стоимость реконструкции моста составляет порядка 500 млн рублей.

Главы муниципальных образований Мирнинского района ставят вопросы ускорения реализации программы переселения граждан из аварийного и ветхого жилья. Министр строительства республики Павел Кылатчанов, отметив, что поставлена задача увеличить показатели по данной программе в регионе в 1,5 раза, сказал, что их ведомство готово поддержать муниципалитеты, которые быстро смогут подать заявки. Сегодня в республиканскую адресную программу переселения граждан из аварийного и ветхого жилья на 2019-2025 годы в Мирнинском районе включены 57 многоквартирных жилых домов с общей площадью более 21 тыс. кв. метров, которые признаны аварийными и подлежащими сносу в период после 1 января 2012 года до 1 января 2017 года.

По вопросам определения регионального оператора по твёрдым коммунальным отходам в Вилюйской группе районов, первый зампред правительства Якутии Дмитрий Садовников поручил организовать в мае отдельное совещание с участием всех заинтересованных лиц для комплексного решения данной проблемы.