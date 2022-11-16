Рано кричать «всё пропало!»

Телеграмканал 2100 разместил ответную публикацию:

Издание РБК на «Ведомости» опубликовало материал с громким названием ««Якутия» каннибализировала два самолета Superjet».

Речь в статье о том, что два из четырёх полученных авиакомпанией «Якутия» от Государственной транспортной лизинговой компании самолёта SSJ-100 уже длительное время разукомплектованы и находятся не в состоянии лётной годности.

Тут стоит напомнить несколько важных моментов:

Во-первых, АК «Якутия» стала одной из первых, кто получил в эксплуатацию новые самолёты SSJ-100. Произошло это ещё в 2013 году.

Во-вторых, первая серия самолётов SSJ-100 получилась довольно «сырой», с проблемами по эксплуатации бортов столкнулись все получившие данный тип воздушного судна авиакомпании.

В-третьих, не секрет, что у самолётов первой серии был большой набор импортных комплектующих. Начиная с французских двигателей.

И таки да. В ходе эксплуатации именно у французских двигателей обнаружились существенные дефекты, что привело к большим затратам на их внеплановый ремонт и связанным с этим длительным простоям бортов SSJ-100.

А это прямые убытки.

Начало санкционной войны Запада поставило под угрозу эксплуатацию вообще всех самолётов SSJ-100.

В итоге на самом высоком уровне было принято решение перейти на отечественные комплектующие и разработать новую линейку SSJ-100 new.

Кстати говоря, уже озвучено, что АК «Якутия» в скором будущем рассчитывает получить восемь бортов SSJ-100 new.

И для этого есть веские основания.

Во-первых, «Якутия» уже сегодня выполняет треть общего объёма перевозок единой дальневосточной авиакомпании «Аврора». В том числе на самолётах SSJ-100.

Во-вторых, за девять лет компанией наработан огромный опыт полётов и технического обслуживания воздушных судов данного типа в условиях экстремально низких температур в районах Крайнего Севера.

Одно из самых серьёзных достижений (авиаторы поймут) – наличие авиационно-технической базы и допуск по выполнению техобслуживания самолётов SSJ-100 по форме C-check.

Техобслуживание в формате C-check выполняется каждые 15-20 месяцев или 4 000 часов налета. Самолет практически полностью разбирается, дефектуется, устраняется коррозия, проверяется работа всех систем и устройств.

Тем не менее, безусловно, проблемы, и довольно большие проблемы, связанные с эксплуатацией бортов типа SSJ-100, у авиакомпании имеются.

Это и задержки по лизинговым платежам, и затраты на внеплановый ремонт, и потеря доходов из-за простоя самолётов.

Однако, что касается простоя, то авиакомпанией «Якутия» с участием ПАО Иркут и АО «ОДК» уже приняты технические решения по восстановлению одного самолета SSJ-100.

Что касается денежных средств, то единая дальневосточная компания «Аврора» должна до конца года перечислить «Якутии» 2,3 млрд. рублей за уже выполненные по её заданию рейсы.

А на днях стало известно, что АК «Якутия» дополнительно получит от Росавиации сравнительно небольшую сумму в 21,2 млн рублей по программе субсидирования полетов внутри страны.

Так что рано утверждать, что у «Якутии» всё плохо. Объективных причин «ставить крест» на авиакомпании нет.

Мы уверены, что консенсус в спорах якутской компании с Государственной транспортной лизинговой компании обязательно будет найден.

Причём произойдёт это буквально на днях.