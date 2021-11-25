Районы Якутии получат дополнительную финансовую помощь на зимовку скота 🐎🐄

Районы Якутии получат свыше 96 млн рублей из республиканского бюджета на создание условий для устойчивой зимовки скота и лошадей в 2021/2022 году. Соответствующее постановление подписал премьер республики Андрей Тарасенко.

«По поручению главы Якутии Айсена Николаева выделяем дополнительную финансовую поддержку сельским районам, которые в том числе покроют транспортные расходы по перевозке кормов до хозяйств. Наша задача – полностью обеспечить кормами сельское хозяйство и не допустить вынужденного сокращения поголовья крупного рогатого скота и поголовья лошадей», – сказал Андрей Тарасенко.

На эти цели Мегино-Кангаласский район получит порядка 16,3 млн рублей, Мирнинский – 10,7 млн рублей, Намский – 8,5 млн рублей, Оймяконский – 3,1 млн рублей, Томпонский – 12,8 млн рублей, Усть-Алданский – 16,6 млн рублей, Чурапчинский – 28,2 млн рублей.

Напомним, ранее глава Якутии поручил правительству обеспечить рост фермерских хозяйств в республике и увеличить финансирование госпрограммы по развитию сельского хозяйства. В рамках формирования бюджета республики на 2022 год правительство также предусмотрит средства, необходимые на увеличение поддержки скотоводства, табунного коневодства и модернизацию сельскохозяйственных объектов.