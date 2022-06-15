15.06.2022
10:45
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Якутия

Путин наградил якутского журналиста

Указ Президента Российской Федерации «О награждении государственной наградой Российской Федерации»

О награждении государственной наградой Российской Федерации

За вклад в развитие отечественной журналистики и многолетнюю плодотворную работу присвоить почетное звание

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ЖУРНАЛИСТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

СТЕПАНОВУ Владимиру Николаевичу – генеральному директору общества с ограниченной ответственностью «Медиагруппа “Ситим”», Республика Саха (Якутия).

Москва, Кремль

14 июня 2022 года

№ 375

Источник: Официальный информационный портал Республики Саха (Якутия)

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