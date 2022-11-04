Путин дополнил закон о мобилизации

Путин подписал закон, позволяющий призывать в рамках мобилизации граждан с неснятой судимостью по ряду тяжких преступлений. Тем же законом определены исключения, когда призыв на военную службу граждан с непогашенной судимостью невозможен.

Президент РФ подписал закон, приравнивающий добровольцев к военнослужащим. На них и членов их семей будут распространяться предусмотренные для военнослужащих социальные гарантии и компенсации, денежное довольствие также не может быть ниже чем у контрактников, занимающих аналогичные воинские должности, они также будут застрахованы за счет федерального бюджета.

Владимир Путин подписал закон, устанавливающий порядок прохождения альтернативной гражданской службы в период мобилизации.

Граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу в организациях, подведомственных органам исполнительной власти или органам местного самоуправления, в период мобилизации могут быть направлены для прохождения такой службы на должностях гражданского персонала ВС РФ, других войск, воинских формирований, органов и специальных формирований.

Владимир Путин подписал закон, согласно которому период службы по призыву включается в трудовой стаж для досрочного выхода на пенсию.