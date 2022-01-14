Пуховик с «сюрпризом»

Сотрудники следственного изолятора пресекли попытку доставки сотового телефона Сотрудниками следственного изолятора была пресечена очередная попытка доставки запрещенных предметов одному из обвиняемых. В ходе досмотра посылки, предназначенной для одного из обвиняемых, гражданина Ч., сотрудники режимного учреждения обнаружили и изъяли запрещенные предметы, спрятанные и аккуратно зашитые в подкладку пуховика: сотовый телефон, sim-карту, usb-кабель и адаптер питания. Почтовое отправление поступило от тети обвиняемого. По данному факту проводится проверка.

Фото: Пресс-служба УФСИН России по Республике Саха (Якутия) Источник: Пресс-служба УФСИН России по Республике Саха (Якутия)

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