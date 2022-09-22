Программа переселения из аварийного жилья в Олекминском улусе идет по графику

Глава республики Айсен Николаев проверил ход переселения граждан из аварийного и ветхого жилья в Олекминском районе. Здесь республиканская адресная программа, рассчитанная до 2025 года, исполнена на треть, что соответствует установленным плановым срокам.

В Олекминске Айсен Николаев посетил один из многоквартирных домов, строящихся с 2021 года по этой адресной программе. 4-этажное здание на 52 квартиры на улице Карла Миллера почти готово к сдаче.

Сегодня завершаются работы по обустройству фасада, внутренней отделке, монтажу отопительной системы, электрокабелей. Задействована бригада из 46 человек. Подрядчик заверил, что объект будет введен уже в октябре, после чего сюда переедут 38 семей по программе переселения граждан из аварийного жилья, а также 13 детей-сирот по программе обеспечения жильем детей-сирот.

«Правильно выстроенная работа по подбору подрядчиков, по проектированию территорий в Олекминском районе сегодня дает свои плоды. Жилые дома строятся даже с опережением, они очень высокого качества. Уверен, что и в дальнейшие годы программа переселения граждан из аварийного жилого фонда будет исполняться в установленные сроки», — сказал Айсен Николаев.

Всего до 2025 года в Олекминском улусе планируется расселить 896 семей из 34 тысяч кв.м. аварийного жилья. Как доложили главе, в настоящее время из запланированных объемов расселено 11 тысяч кв.м. — это 299 аварийных жилых помещений.

Большой объем выполняется в текущем 2022-м году, подписаны контракты на переселение граждан из более 7 тысяч кв.м. аварийного жилья. В планах 2023-го года — расселение порядка 2 тысяч кв.м., 2024-го года – 13 тысяч кв.м. аварийной площади.

Отметим, что в Якутии реализуется самая масштабная среди регионов России программа расселения из аварийного жилья. Так, в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» до 2025 года планируется расселить более 1 млн кв. м аварийного жилищного фонда, что составляет 9,6% от общероссийских показателей.