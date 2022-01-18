Предприятие с высочайшими показаниями по вакцинации

Как заявил на встрече с журналистами генеральный директор АО «Водоканал» Анатолий КЫРДЖАГАСОВ, процент вакцинации у них составляет 99,6%.

— Я сразу сказал коллективу, что мы предприятие стратегическое, вода городу нужна ежеминутно, не можем себе позволить встать из-за массовой заболеваемости. Таким образом, абсолютное большинство сделали вакцинацию, и «Водоканал» работает стабильно. Отказались от вакцинации только 5 человек, причем у них нет медотвода, это убежденные «антиваксеры».

На предприятии поощряют здоровый образ жизни. Ежегодно в марте организуется забег на Кубок «Водоканала» в очном формате. В последний раз в нем приняли участие почти 200 бегунов. При этом, на забег приехали участники из других городов.

Напомним, что Анатолий Кырджагасов возглавляет Федерацию легкой атлетики Якутии.