После жалоб о тараканах и окурках в школьной еде в Якутии усилят родконтроль 🚬🍜🙀

ЦУР Якутии в соцсетях зафиксировал сообщение, что в средней школе №6 Мирнинского района (село Арылах) подают питание «с тараканами и с окурками от сигарет в супах».

ЦУР передал информацию министерству образования республики и районному управлению образования. В тот же день 20 октября специалисты УО Мирнинского района выехали в школу с проверкой работы столовой.

Результаты служебного расследования будут известны после 22 октября. В министерстве отметили, что фотографии в соцсетях не соответствуют действительности.

Тем не менее Минобр отметил, что необходимо усилить родительский контроль за питанием в школах и обязательно включать представителей родительского комитета в состав бракеражных комиссий. Министерство направило рекомендации в муниципальные органы управления образованием.