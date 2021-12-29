Популист-депутат Владимир Бурматов: Важно, чтобы виновные сели

Депутат Госдумы Владимир Бурматов написал в инстаграм

Преступная халатность чиновников привела к очередной гибели человека. Саботаж со стороны чиновников, коррупция и неисполнение федерального законодательства унесли ещё одну человеческую жизнь. Снова Якутск. Снова неисполнение закона «Об ответственном обращении с животными». Снова собаки не в приютах (если они были бездомные) и не в хозяйских домах (если они были владельческие), а стаями на улицах. Снова человеческие жертвы. Мои самые глубокие соболезнования родным и близким погибшей женщины. Это страшная смерть, которая на совести должностных лиц, допустивших эту ситуацию. Направил депутатские запросы в следственные органы и надзорные ведомства с требованием привлечь к уголовной ответственности чиновников, не выполнивших свои полномочия по регулированию численности безнадзорных животных, проявивших преступную халатность и несоответствие занимаемым должностям. Благодарен Следственному комитету за оперативную реакцию и возбуждение уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 293 УК РФ – ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, повлекшее по неосторожности смерть человека – по факту гибели женщины на ипподроме в городе Якутске. По данным следствия, 29 декабря на территории ипподрома в городе Якутске стая собак напала на идущую 53-летнюю женщину. Женщина скончалась. Буду контролировать ход следствия. Важно привлечь к ответственности тех чиновников, кто получает от нас деньги за то, чтобы таких ситуаций не было, животные содержались в приютах, были стерилизованы и привиты, а не бегали стаями по улицам и не нападали на людей. Увы, в Якутске эта проблема старая: ещё год назад на всю страну прогремел вопиющий случай как в муниципальном приюте просто перебили лопатами десятки ни в чем не виновных животных. Так там исполняют полномочия по регулированию их численности. Последствия мы наблюдаем сейчас. Важно, чтобы виновные сели как в Якутске, так и в других городах: всего мы добились возбуждения уже двадцати пяти таких уголовных дел в отношении чиновников-саботажников в Красноярском крае, Астраханской области и других регионах, где местные власти выбрали не исполнять федеральный закон, а подвергать граждан опасности.