Половина подарка Владимира Федорова жива!

SakhaLife сообщал, что к Дню народного единства известный политик и меценат Владимир ФЕДОРОВ сделал подарок для Якутска – на собственные средства установил автобусную остановку в 203 микрорайоне.

Оказалось, что подарок нравится не всем… Остановка не продержалась даже сутки. Городские власти заменили новый объект на муниципальную остановку. Но даритель не обиделся, но вопрошает, где же его остановка, чтоб установить ее в другом месте.

Выяснилось, что половина подарка Владимира Юрьевича все же уцелела. Остановка, установленная им ранее с другой стороны улицы, по сей день жива и продолжает укрывать горожан от непогоды своими профлистами. Она исчезала в связи с реконструкцией улицы, потом появилась вновь. Такая вот хронология. А вот собрату повезло куда меньше. Как видно на фото, с другой стороны улицы красуется свежеустановленная муниципальная остановка, заменившая подарок Федорова.