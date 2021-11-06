06.11.2021
00:34
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Якутск

Подарок от Владимира Федорова и сутки не продержался!

Известный политик и меценат Владимир ФЕДОРОВ сделал подарок Якутску к празднику — на собственные средства установил остановку в 203 микрорайоне.

Не всем пришелся по душе этот подарок. Он вызвал в Сети самые разные мнения. Некоторые сравнили такую остановку с местом для мусорных баков, другие предложили меценату убрать это сооружение из профлиста. Но многие поблагодарили, ведь в Якутске много необорудованных остановок, где и сумку некуда поставить, и от непогоды укрыться.     

В общем, подарок и сутки не продержался. Городские власти снесли объект, и установили более изящную и современную остановку.  

Даритель не обиделся. Владимир Юрьевич считает, что добился главного – остановка теперь есть. И спрашивает горожан, где его подарок, кто видел, чтоб установить свою остановку еще где-нибудь.

Владимир Федоров сделал подарок Якутску!
Фото: из соцсети
Источник: https://www.instagram.com/p/CV40LBKsmUg/?utm_medium=copy_link
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