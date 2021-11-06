Подарок от Владимира Федорова и сутки не продержался!

Известный политик и меценат Владимир ФЕДОРОВ сделал подарок Якутску к празднику — на собственные средства установил остановку в 203 микрорайоне.

Не всем пришелся по душе этот подарок. Он вызвал в Сети самые разные мнения. Некоторые сравнили такую остановку с местом для мусорных баков, другие предложили меценату убрать это сооружение из профлиста. Но многие поблагодарили, ведь в Якутске много необорудованных остановок, где и сумку некуда поставить, и от непогоды укрыться.

В общем, подарок и сутки не продержался. Городские власти снесли объект, и установили более изящную и современную остановку.

Даритель не обиделся. Владимир Юрьевич считает, что добился главного – остановка теперь есть. И спрашивает горожан, где его подарок, кто видел, чтоб установить свою остановку еще где-нибудь.